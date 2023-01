Una diputada del PSOE da mucho que hablar con su respuesta a este tuit de Carmen Calvo

“Cada vez hay más chicas que dicen ser chicos y eso no supondría problema alguno si el aumento no fuera tan llamativo (...) Hay factores que nos hacen creer que no es solo una salida de armario masiva, sino que tal vez es un síntoma del malestar profundo que supone a día de hoy el hecho de convertirte en mujer adulta”, reflexiona la periodista.

“Es lógico que las niñas no quieran convertirse en mujeres: no hay más que ver las noticias de feminicidios y violaciones para entender este rechazo, pero huir del propio cuerpo y de sus caracteres sexuales no solo no va a traer nada bueno, sino que lo más probable es que agudice todavía más el sufrimiento de estas jóvenes”, concluye.