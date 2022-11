Una diputada del PSOE deja con esta cara a los del PP diciendo un nombre: Pablo Casado

“Señor Píriz, el año pasado nos dijo lo mismo. Nuestras 2.400 enmiendas son el plan alternativo del PP. Ya, pero es que usted el año pasado mencionó al señor Casado y este año ya por prudencia no ha mencionado ni al señor Feijóo. No nos lo ha mencionado”, ha dicho entre risas la diputada Mínguez García.

″¿Cuál es el plan alternativo del PP? En la pandemia Madrid no se cierra, en la crisis energética Madrid no se apaga, para nuestros mayores no subir pensiones, en las renovables poner un impuesto al sol, para bajar el paro el señor Feijóo que lo mejor era que la gente no se apunte. En la sanidad videoconferencias, para proteger a los vulnerables votar que no al incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital. A todo lo mínimo ustedes dicen que no”, ha dicho tajante la diputada del PSOE, que ha defendido que estos son “los presupuestos de la socialdemocracia”.