Una diputada del PSOE lee lo que ha dicho Jordi Cruz de Ayuso y deja una réplica durísima

Hace unos meses, Cruz, jurado del exitoso programa de TVE Masterchef, afirmó en la SER con Josep Cuní que él votaría a Ayuso para presidenta de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo : “Y no puede ser que yo, que nunca habría votado al PP, ahora votaría a Ayuso, no puede ser, qué está pasando”.

Después volvió a hablar de Ayuso en La Vanguardia, donde dijo: “Yo soy cocinero, nunca he hablado de política porque no me interesa y si me he de definir políticamente, soy tecnócrata y me gusta la gente que gestiona bien, porque interpreto el país como una empresa”.