Una diputada del PSOE rescata la promesa que hizo el meteorólogo de TVE: retrata a Ayuso

“Todos los meteorólogos lo tenían claro y nos avisaron ➡️ mientras en Madrid ... 🤦🏻‍♀️ @AlmeidaPP_ bailaba al ritmo de #jerusalema 🤦🏻‍♀️ @IdiazAyuso criticaba al Gobierno de España. 10 días después de #Filomena . En Madrid seguimos sin cole”, ha escrito la diputada del PSOE junto al vídeo.

“Si no nieva me corto un poco el pelo”, se atrevió a apostar Martín Barreiro ese 4 de enero antes de precisar que se lo cortaría “dos dedos”. “Si no nieva en Madrid”, volvió a repetir el meteorólogo.

En ese momento entró en escena Celia Villalobos para preguntar: ”¿En Madrid capital o en el norte de Madrid?”. La respuesta de Barreiro fue clara: “No, no, vamos a jugar duro. Madrid capital”. Y la exdiputada contraatacó: “El Retiro va a amanecer absolutamente blanco”. Aunque Mónica López trató en ese momento de salvar del apuro al hombre del tiempo, éste se reafirmó: “Sí, sí. Blanco”.