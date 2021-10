Una diputada tiene que cortar su intervención en el Congreso por lo que ha escuchado

El Congreso de los Diputados debate este martes la propuesta que ha presentado el partido de Íñigo Errejón de regular el consumo de cannabis en España.

El diputado de Más País ha señalado en su turno de intervención que no regulando el uso de esta sustancia “no estamos tomando una decisión sobre que desaparezca. Estamos tomando, de facto, la decisión de regalarle el control a las mafias”.

“Hay quien se preguntará por qué, con la que está cayendo, esto es una prioridad. Lo voy a intentar resumir, son tres motivos muy sencillos: por salud, por economía y por libertad”, ha afirmado también el diputado.

También se ha mostrado a favor de esta regulación la diputada de la CUP, Mireia Vehí, que durante su turno de palabra ha tenido que decir basta tras el constante murmullo que se escuchaba de fondo.

“Señoría es un poco pesado”, ha dicho alzando la voz Vehí. “Hay un rumor permanente que impide seguir al orador, pido un poco más de silencio por favor”, ha dicho la presidenta del Congreso Meritxell Batet.

“Es que además esta mañana me he tenido que escuchar por parte de un periodista de extrema derecha que a qué dedico mi sueldo. Pues eso me pregunto yo aquí en esta cámara que no paran de hablar. Si no quieren estar aquí se van”, ha señalado Vehí.