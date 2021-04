Una divulgadora científica lleva 13.000 me gusta con este mensaje directo a Miguel Bosé

Miguel Bosé está en boca de todos. El artista ha concedido una extensa entrevista a Jordi Évole para laSexta, dividida en dos partes, en la que ha hablado de su vida, de su obra y ha vuelto a dejar patente su polémica opinión de la pandemia.

En el avance que han enseñado del segundo episodio de la charla, el cantante ha se ha mostrado abiertamente negacionista y orgulloso de serlo.

“La verdad no se sabe, no se ha querido saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa. Van a caer todos uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos...”, dijo Bosé, que además aseguró estar “muy informado”.

“El que no se había informado es tu cuñado que no sabe con quién trabaja, que es con Bill Gates”, afirmó.

De lo que sí habló en esta primera entrega fue de sus adicciones. El artista ha confesado que ha estado más de 20 años tomándose dos gramos de cocaína al día.

“He llegado a consumir casi dos gramos diario, más fumar maría, éxtasis...”, llegó a decir. Unas adicciones que dejó “el mismo día, al mismo tiempo, subiendo unas escaleras hacia un escenario” y si ningún tipo de ayuda porque todo está en la cabeza.

Sobre sus polémicas declaraciones sobre la pandemia ha hablado en Twitter la conocida divulgadora científica, Rocío Vidal, conocida en redes como La Gata de Schrodinger.

Vidal ha hecho una comparación sobre las adicciones de Bosé y su rechazo a la vacuna que ha superado con creces los 13.000 me gusta y los 2.500 compartidos en poco más de ocho horas.

“La coca, a cucharadas. Pero aleja esa vacuna de mi vista que a saber qué mierda le ha puesto Kill Gates para matarnos a todos”, ha escrito Vidal.