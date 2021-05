Una divulgadora científica lleva casi 13.000 me gusta con su respuesta a Pablo Casado

Pablo Casado ha generado una importante controversia en Twitter con una publicación dedicada a los toros y a la libertad. El presidente del Partido Popular escribió un mensaje en la red social del pájaro azul después de acudir a una corrida de toros en Madrid con motivo de la fiesta de San Isidro.

“En Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad”, escribió el dirigente del PP. A ese mensaje han respondido más de 2.000 personas, entre las que destacan numerosos rostros conocidos.

Pablo Díaz, mítico concursante de Pasapalabra, se ha llevado el aplauso de Twitter al responder de forma contundente a Casado por su tuit sobre los toros. “El derecho a la vida es un pilar fundamental del pensamiento liberal. Torturar a un animal hasta la muerte no sé yo si se adecúa a él. Estoy pagando algo que no quiero contra mi voluntad, porque lo subvencionáis con dinero PÚBLICO . A lo mejor tan, tan liberales no sois”, ha señalado el participante en el concurso de Roberto Leal en Antena 3.

Otra de las respuestas que también ha generado una importante repercusión la ha escrito la periodista y divulgadora científica Rocío Vidal, conocida en redes sociales como La Gata de Schrodinger.

“Mira que pienso en mi idea de libertad, y ninguna incluye torturar hasta la muerte a un ser indefenso. Sí que incluye otras cosas como el matrimonio igualitario, el derecho a una muerte digna o a decidir sobre el propio cuerpo. Libertad para lo que os interesa”, ha afirmado rotunda en referencia al rechazo del PP en el Congreso a estas leyes.

El mensaje de Vidal tiene ya más de 3.100 compartidos y más de 12.600 me gusta, todo un éxito en los parámetros de Twitter.