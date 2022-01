Una doctora de Madrid impacta al contar lo que ha vivido este lunes: le basta una sola foto

Iba a informar a la DA de que esta tarde he dejado 8 pacientes sin atender por falta de tiempo.

Pero creo que es más importante que sepan a cuántos he atendido (mal).

Por cada baja tramitada se afianza la sensación de que me queda poco en esto. (Y a la Atención Primaria también) pic.twitter.com/ROtaGlpzSP