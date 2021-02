Una dura carta al director de 'La Voz de Galicia' refleja la realidad detrás de las cifras

Una carta al director publicada este jueves en La Voz de Galicia se ha hecho viral debido a la reflexión que hace sobre las restricciones del coronavirus y las próximas elecciones de Cataluña del 14 de febrero: “Podría salir para ir a votar, pero no para enterrar a mi marido”.

En el texto, firmado por Marina Lorenzo Paz, se define este miércoles como el día más triste de su vida, tras el fallecimiento por coronavirus de su marido, José Vázquez León.

“Lo más triste es que ayer el médico me informó de que ya estaba mejor y que pronto le darían el alta, y a las 2:30 horas de la mañana me llamaron para decirme que acababa de fallecer. ¡Esto es horrible, no lo entiendo, qué injusto!”, asegura Lorenzo.