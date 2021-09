Una edil del PP en Huelva estalla contra Sánchez: "Te deberías haber muerto en la cuarentena"

Lo ha contado la Cadena SER: Susana Pancho Parrales, concejala del PP en el Ayuntamiento de Moguer (Huelva), ha colgado y posteriormente borrado de su cuenta en la red social TikTok un vídeo cargado de críticas y descalificaciones contra el Gobierno y, en particular, aunque no le menciona expresamente, contra Pedro Sánchez, del que llega a decir que debería haber muerto durante la pandemia de coronavirus. En el Consistorio moguereño gobierna el PSOE con mayoría absoluta.

El vídeo empieza con Pancho lamentando el importe de la factura de la luz: “Endesa me ha cobrado en un mes 152 euros. Al Gobierno le voy a decir que iba a salvar obreros, ¿no? Mi marido es un obrero y yo la obrera porque ahora hay que hablar en masculino y femenino. ¿Sabes qué le voy a decir yo al Gobierno? Que me cago en todos sus muertos. Porque 150 euros es una letra. A ver qué le damos de comer a los chiquillos. ¿Pan con agua?”.

Pero el tono del mensaje sube de temperatura: “Sánchez, te estás pasando tres calles. ¡Dimite ya! Que no te queremos. Estoy harta de todos ustedes, de todo este socialismo malo y de este comunismo malo. Sólo habéis traído pobreza. Me tenéis endemoniada. ¡Mala ruina os venga! Los comunistas y los socialistas. Aquí en Andalucía os lo habéis gastado todo en putas, cocaína y mariscadas os lo habéis gastado todo. Me cago en vuestra puta madre y en vuestros muertos. No vamos a poder comernos ni un huevo frito con cebolla por culpa de ustedes porque hasta los huevos han subido. ¡Dimite ya, tío! ¡Vete al carajo!”.