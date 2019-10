Una editorial se defiende de las acusaciones del PP: "Hacemos los libros para profesores, no para las Nuevas Generaciones"

Pedro de la Horra, editor de Micomicona, ha explicado a El HuffPost que ellos en ningún momento tenían esa intención de manipular. “Cada foto tiene una justificación didáctica. Nosotros no tratamos de ser tendenciosos, pero no queremos aislar a los chicos de la realidad social”, resume, después de apuntar que en el mes que lleva en el mercado no habían tenido ni una queja.

“Es un libro de 480 páginas y cada fotografía tiene una justificación con el contenido, no se ponen por poner”, asegura De la Horra, que no lo duda y contesta a Gago: “Está funcionando en los centros educativos, hacemos los libros para profesores y alumnos, no para las Nuevas Generaciones del PP y de ellos no hemos recibido ninguna queja. Ni nos lo vamos a plantear su retirada”.

El editor describe la razón por la que salen algunos de los políticos del PP en el libro. Empieza haciéndolo con Pablo Casado, el actual líder del Partido Popular: “Aparece cuando se habla de las citas y de los plagios. A los alumnos se les enseña a cómo citar correctamente en un trabajo académico. Él está debajo de la foto de la tesis de Pedro Sánchez, que ha sido acusado de plagio y de no citar correctamente”.

“Casado sale enseñando en un ordenador las veces en las que ha buscado en en los programas de veracidad de las cita que eran copias o plagios en las citas de Sánchez”, concreta De la Horra.