Una espuerta de cal ya prevenida

Y por lo que he podido ver en la plaza (pocas corridas y casi ninguna completa, que no puedo dejar huérfanas mis sartenes más allá del cuarto) el veredicto de los expertos resulta dolorosamente certero.

Urdir la elegía por la tauromaquia es tentador para el gacetillero que todos llevamos en un rincón del alma; yo mismo la he entonado otra vez no hace mucho, para demostrarme a mí mismo que no me asusta la portagayola y para contradecir a Manuel Vicent. Pero lamentar la decadencia de la fiesta mientras se culpa de esta al lucero del alba y no se ven las vigas en el ojo del morlaco, del matador, de la autoridad y del público en general, roza la inconsciencia, cuando no el cinismo.