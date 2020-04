Una exconcursante de 'Operación Triunfo' critica al concurso: "Respeto cero hacia todos los concursantes”

Esther Aranda, una de las participantes de la sexta edición de Operación Triunfo 2008 (cuando estaba en Telecinco) volvió a dar que hablar mucho tiempo después de su paso por la Academia.

El usuario de Twitter El discípulo (@TransfugaVital) rescató del olvido una serie de actuaciones de Aranda en su paso. Con ellas, también recuperó las críticas que le hizo el jurado.

“Después de lo que ocurrió la semana pasada, no sé cómo has tenido la cara de volver a esta. Esta noche has estado mucho más pendiente de tu escote que de afinar la nota”, le llegó a decir Risto Mejide, por aquel entonces jurado.

La extriunfita, tras ver el hilo, contestó a esas publicaciones y se mostró enfadada por el trato del talent hacia los concursantes: “Para empezar el maldito vestido me quedaba grande y cómo coño querían que lo hiciera bien después del machaque que me hacían”.

Aranda, además, recriminó que había “respeto cero hacia todos los concursantes”. “Que lo sepa todo el mundo, es que ya ni me acordaba de esto, pero ahora que salen estos vídeos lo digo”, finalizó.