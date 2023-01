Una exconcursante de OT rompe su silencio y habla de Risto Mejide trece años después: "Nunca se disculpó"

El publicista no tardó en responder a estas palabras en su programa “Todo en mentira”, negando que su comentario fuera dirigido a ella, sino a los directivos que las contratan y utilizan su vida privada para hacer audiencia: “En primer lugar perdón, y no me cuesta nada, sin paliativos, sin matices (…) En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido un hijo. ¿De verdad se cree que yo como padre puedo aceptar eso?(…) Mi comentario de ‘la muerte de un ser querido o un embarazo da audiencia’, igual alguien debería preguntarse a quién le da audiencia. Esto iba con los que nos ponen allí, los mismos directivos que estaban en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que falleciera tu hijo, y decidieron que tú dieses esas Campanadas. Esto va contra el mercado del morbo”, explicó.