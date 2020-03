Una exconcursante de 'Supervivientes' indigna por lo que ha hecho en plena cuarentena

Los ciudadanos de España viven confinados en sus casas desde el pasado 15 marzo, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el estado de alarma.

Desde entonces, los españoles pueden salir a la calle solo para cosas imprescindibles, como hacer la compra, ir a la farmacia o pasear al perro.

Pero no todo el mundo ha tomado conciencia de lo importante que es quedarse en casa para no propagar el coronavirus. La conocida concursante de Supervivientes, Pelopony, ha sido muy criticada en redes sociales por saltarse la cuarentena para ir a hacer deporte.

“Voy a hacer los stories que me dé la gana porque ya me ha parado la policía así que ya cuando me llegue [la multa] ya la pagaré. Así que voy a subir los stories que me dé la gana, voy a hacer cardio, me voy a pasar todo el día por el campo. Como una diosa mi amor porque llevo dos semanas encerrada, soy deportista como todos sabéis, llevo unos días levantándome con unos ataques de ansiedad que flipas porque para en seco un corazón de un deportista...”, ha empezado diciendo.

“Antes es mi salud que el dinero”, ha afirmado. “Pagaré la multa y voy a hacer todo el día paseo por el campo y luego me iré para mi casa. Así funciona este país, para multar y pedir dinero de la gente sí, pero para luego estar preparados para la salud y eso no. Para eso nada”, ha proseguido.

“Hay que pagar el sueldo de estos también. Los pobres, que están todo el día paseando, tienen su buen gimnasio allí en la Academia de policía, y claro, la gente que entrenamos que me digan a mí, cómo entrenamos”, ha añadido.

Pelopony ha contado que, debido a no poder hacer deporte con normalidad, tenía “el corazón fatal” y pinchazos que no había sentido en su vida.

Y ha sentenciado: “Multada por hacer deporte. Qué lo más. Y luego los que roban mil millones de euros le dan dinerito a la policía y aquí no ha pasado nada. Y a los jueces, ¿verdad? Me encanta este país, es una fantasía, eh [...] si ya sabemos todos que la policía de este país se compra más fácil...”.

El vídeo en cuestión tiene en pocas horas casi 800.000 reproducciones y miles de compartidos.