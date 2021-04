Una exministra del PSOE comparte su historia personal y responde a Tamara Falcó tras vacunarse

Tamara Falcó ha estado en el centro de la polémica tras sus últimas declaraciones sobre la vacuna de AstraZeneca en El Hormiguero, el programa nocturno de Pablo Motos en Antena 3.

La marquesa de Griñón afirmó que no se quería poner la inyección de AstraZeneca: “No me quiero vacunar con ESA porque quiero que me aseguren que la vacuna que me van a poner es muy segura y, por ahora, Pzifer es la que está dando mejores resultados”.

Y añadió: “Prefiero que sigan llegando dosis y esperar un poquito más. Es también mi libertad”. Falcó preguntó qué pasaba si le tocaba ser “la persona que se muere de un trombo”.

Una declaraciones a las que ha respondido Magdalena Valerio en Twitter. Valerio es una reconocida política del PSOE, ministra de Trabajo Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España de 2018 a 2020, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo desde febrero de 2020, secretaria de Seguridad Social del PSOE y diputada por Guadalajara.

Valerio ha contado su experiencia personal para responder a Falcó y lo ha hecho citando una noticia de El HuffPost: “Tuve cáncer de mama hace 6 años. Pasé por una dura operación, quimio, radio y aún sigo con un tratamiento hormonal. Todo ello ha provocado efectos secundarios, pero he sobrevivido. Tengo 61 años. Hace unos días me pusieron la vacuna de AstraZeneca y me considero una afortunada”.

Una réplica que tiene más de 1.500 me gusta y casi 400 compartidos.