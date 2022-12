Una experta en comunicación no verbal lanza una advertencia a la Casa Real tras el discurso del rey

“Le advierto a Casa Real que la sensación de ‘tostón’ (12.25 minutos dando la chapa cuando todo ello se podía resumir en 4 minutos) y la triste puesta en escena que acompaña al discurso ya no son sólo críticas de una republicana (a mí si el cuento me lo venden bien vestido quizá no lo compre, pero no tengo problema en reconocer un buen trabajo comunicativo. Spoiler: no es el caso)”, ha asegurado Centeno en el primer párrafo del análisis en su blog.