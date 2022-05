Una experta prueba a ciegas uno de los productos estrella de Lidl... y hay sorpresa

La cadena de supermercados Lidl tiene varios productos estrella que se han convertido en casi una insignia de la empresa. Pero, de entre ellos, hay dos que quizá sobresalen del resto: su popular robot de cocina Monsieur Cuisine, que se agota cada vez que sale a la venta, y su hamburguesa vegana Next Level Burger.

La Next Level Burger está elaborada a base de proteína de guisantes, trigo y soja y simula el sabor, la textura y el olor de la carne de vacuno haciéndola casi idéntica a una hamburguesa clásica.

Esta experta ha valorado con un cinco sobre 10 la de Lidl, de la que a simple vista dice que huele especiada. “Es muy gruesa. La textura es cárnica, está rosada. Por fuera está más o menos bien. No está mal, está muy apelmazada, muy apelmazada. Yo entiendo que la hamburguesa tiene que tener una mordida que no sea gluten, por ejemplo”, explica.

“Y de gusto no sé. Le voy a poner un cinco. Por un lado muy subido de pimienta y un poco artificial”, concluye.

Martínez pone su mayor nota a la Beyond Burger, de la que dice que “realmente parece carne”. “Está muy buena. Si te gusta el sabor a carne, está muy buena. Es la típica que una persona que no quiera comer algo que se parece a la carne no comería”, dice de este producto, al que pone un 8,5.