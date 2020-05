Una familia de cuatro personas tendrá que gastar alrededor de 110 euros al mes en mascarillas

NurPhoto via Getty Images

Las mascarillas se han convertido en un complemento más del outfit y parece que han llegado para quedarse. Al menos para una larga temporada. Desde este jueves su uso es obligatorio para mayores de 6 años en espacios públicos y donde no se pueda mantener la distancia de seguridad.

Esta característica de la llamada “nueva normalidad” no será gratis.Por eso, la organización de consumidores OCU ha reclamado esta semana al Gobierno que fijen precios máximos para todas las categorías de mascarillas, no sólo las quirúrgicas. Pero el problema no es solo ese: la organización plantea la necesidad de algún tipo de ayuda para su adquisición dirigida a los usuarios más vulnerables económicamente.

OCU urge además a las autoridades sanitarias para que aseguren el abastecimiento de mascarillas infantiles de tipo quirúrgico o higiénico en las farmacias. Tan solo una de cada tres dispone de modelos autorizados; y son básicamente mascarillas FFP2, no reutilizables, con un coste medio de 5,80 euros la unidad.

110 euros al mes

OCU ha puesto el foco en el gasto que supone para las familias la compra de mascarillas. “Una familia con dos niños que necesite mascarillas todos los días podría tener que pagar alrededor de 110 euros al mes por ellas, siempre y cuando encontrasen modelos quirúrgicos infantiles, una tarea casi imposible a día de hoy”, expone la organización.

Además, según un reciente sondeo telefónico realizado por OCU, únicamente 18 de las 50 farmacias disponen de mascarillas infantiles. Y solo en 5 casos se trataba de mascarillas higiénicas o quirúrgicas, las recomendadas para los niños mayores de tres años por su mayor transpirabilidad y, por lo tanto, comodidad. Es más, solo una era quirúrgica, la única categoría regulada con un precio máximo de 0,96 €/unidad.

Las otras 8 farmacias solo disponían de mascarillas infantiles FFP2, destinadas a niños con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos en los que conviene asegurar una mayor protección; y además tenían un precio medio de 5,80 euros/unidad. En algunas farmacias ofrecieron como alternativa mascarillas de tela lavables, pero no garantizan una eficacia similar a las anteriores, siempre según la organización de consumidores.

Por ello OCU urge a las autoridades sanitarias para que aseguren el necesario abastecimiento de mascarillas infantiles en las farmacias, idealmente de tipo quirúrgico o higiénico.

Asimismo, OCU recuerda que existen diferentes tallas de mascarillas infantiles: pequeña, para niños de 3 a 5 años: mediana, para niños de 6 a 9 años; y grande, para niños de 9 a 12 años; los menores de 3 años no deben llevarla, por el peligro de atragantamiento. OCU recuerda además a los padres que aplicar procedimientos caseros de desinfección en mascarillas desechables puede disminuir su eficacia.