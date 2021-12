Una farmacéutica alerta de lo que puede ocurrir con los test de antígenos

“Si el test es positivo, eres positivo, de eso no cabe duda, y habrá que confirmarlo luego con una PCR”, ha dejado claro la farmacéutica. “Pero si el test de antígeno es negativo, no tienes ninguna garantía de que realmente no estés contagiado”, ha alertado.” Es verdad que vas a tener probablemente, si estás contagiado, una carga viral baja, pero puedes estar contagiado”, ha continuado.

Además, ha advertido que “si te haces el test, y tienes síntomas, y ese test te da negativo, ojo cuidado, porque si aún así sigues con fiebre y con tos, aunque el test sea negativo, tienes que comunicarlo para que te hagan una PCR”.