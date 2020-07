Una finalista de 'MasterChef 5' confiesa el ataque que ha sufrido: "Mi curro, mi rutina se me había derrumbado"

Miri, finalista y una de las concursantes más seguidas de la quinta edición de MasterChef, ha reaparecido en Instagram tras más de tres semanas de inactividad.

La cocinera e influencer, que acumula más de 260.000 seguidores en su perfil de la red social, ha contado que le han hackeado la cuenta durante tres semanas y que eso le ha llevado a tener que replantearse muchas cosas.

“Los primeros días andaba un poco perdida, ‘y ahora qué hago?’ pensaba. Mi curro, lo que he estado construyendo hasta día de hoy, mi rutina, se me había derrumbado de un segundo para otro. Pero, y qué? Estos días me he dado cuenta de que hay que saber aceptar los cambios, que no debemos aferrarnos a las cosas y que todo lo que viene a tu vida es para algo; pues son aprendizajes que tenemos que ir descifrando. Parece muy fácil escribir esto una vez he recuperado la cuenta, pero realmente es como me lo he tomado”, ha confesado.

Miri ha contado que durante la cuarentena se ha aficionado al yoga y que en el último mes se ha sacado el título de Ashtanga y Viyasa. “Estoy en un proceso maravilloso donde mi vida ha cogido un sentido distinto. Vivo más en paz”, se ha sincerado.

La exconcursante también ha asegurado que todo el mundo tiene las herramientas para vivir mejor y todo lo necesario para conectar con su interior. De hecho, ha concretado, cuando uno lo consigue lo ve “todo de otro color”.