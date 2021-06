Una foto y poco texto: Zidane logra 58.000 me gusta en 4 minutos con su mensaje a Sergio Ramos

Sergio Ramos ha dicho adiós al Real Madrid después de 16 temporadas. El central del conjunto blanco se ha despedido en una sobria ceremonia acompañado de Florentino Pérez y de su familia.

Ramos ha afirmado sobre su marcha que es “uno de los momentos más difíciles de mi vida” y ha dado más detalles sobre por qué ha dejado el club de su vida.

“Acepto la oferta con la bajada de salario y me dicen que ya no hay oferta. Me dicen que habiendo dado el OK a esa propuesta, tenía una fecha de caducidad y yo no me he enterado”, ha explicado Ramos en la rueda de prensa. “Nunca me comunicaron que la oferta tenía fecha de caducidad”, ha asegurado.

En redes sociales, todos sus compañeros de equipo han publicado múltiples mensajes para despedir a su gran capitán y gran estandarte del club en el que ha crecido como persona y como jugador.

Una de las reacciones más especiales a la salida de Ramos del Real Madrid ha sido la de Zinedine Zidane, entrenador de la época más gloriosa del club. Casualmente, Zizou también ha dejado el club este año pero en circunstancias distintas.

El entrenador francés, siempre parco en palabras, ha escrito: “LEYENDA. Fue un gran placer y honor tenerte como compañero y jugador ! Un gran Capitán para la historia ! Muchas gracias por todo”.