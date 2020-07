Una frase de Agatha Ruíz de la Prada sobre Franco desate un tenso debate en 'Sábado Deluxe'

Tensión en Sábado Deluxe (otra vez). Este pasado sábado la diseñadora Agatha Ruíz de la Prada visitó el programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco junto a su hija Cósima Ramírez y acabaron hablando de la exhumación a Franco.

Cuando nadie le esperaba y tras una pregunta del presentador sobre el dictador, Rúiz de la Prada aseguró que la última vez que vino y hablaron de su figura sus palabras le provocaron que mucha gente se cabreara con ella. “No sabía que había tantos franquistas en España”, afirmó.

Esta vez también se mojó, aunque fue más breve: “No me gusta nada toda la movida de quitar a Franco de su tumba”. Esas palabras provocaron un intenso debate político en el plató de Sábado Deluxe.

La que más se mojo fue la hija de Agatha Ruíz de la Prada: “La exhumación es una distracción más de los políticos que no están haciendo su trabajo y están gastándose presupuestos. Siempre tienen que meterse en todo. La historia está escrita y no se puede borrar, eso es una falta de respeto”.

María Patiño, una de las colaboradores estrella del programa y presentadora de Socialité, apoyó las palabra de Cásima: “Para mí es alguien que falte parte de la historia, no es un Dios, pero cuando voy a otros países veo... No se puede erradicar la historia porque ya ha pasado”.

En ese instante, otro de los integrantes del elenco de Telecinco, Kiko Matamoros, la interrumpió a gritos: “En ningún sitio verás esto. ¿Dónde está enterrado Mussolini? Precisamente porque la historia no se puede borrar, sí que se utiliza políticamente porque estamos hablando de un dictador.

“Yo he estudiado historia y forma parte de la historia. Es mi opinión. No se puede erradicar la historia porque ya ha pasado, aunque a mí Franco me parece lo peor”, le reprochó Patiño.

Vázquez también entró al debate por todo lo alto y afirmó que no se puede enaltecer una dictadura y que es una afrenta para millones de españoles. “Me niego a aceptar opiniones en las que se enaltece al franquismo, un señor que estaba en una tumba con una cruz y al que se le reía pleitesia...”, sentenció.

Cásima volvió a mostrarse contraria a la exhumación: “La mayor afrenta es que se maneje tan mal el gobierno. Tenemos otros problemas entre las manos más urgentes. Cuando resolvamos los problemas de España resolvemos los de memoria histórica”.

Esas afirmaciones de la hija de Ruíz de la Prada desataron a Matamoros, que cerró su intervención visiblemente enfadado: “No tenemos uno más urgente. Políticamente no, económicamente los que quieras. Las víctimas de ese señor se merecían por lo menos el respeto de esta sociedad y dejar a ese señor donde quiera estar y pueda ir su familia a verle y no donde hay cadáveres de personas que dejaron su vida para luchar por la libertad, la igualdad y los derechos humanos”.