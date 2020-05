Una futbolista japonesa del Real Oviedo denuncia desagradables episodios racistas: "Solo estoy triste"

Un hombre me mira,luego me grita “Vete! Fuera! Corona! Porqué esta aquí!”

Yo solo quiero regresar a Japón.



Una madre me mira y le dice a su hijos “venga,vamos a por ahí” Entonces su hijos miran a mi, luego se ríen.

Yo solo caminando la calle.



Solo estoy aquí.

Solo estoy triste.