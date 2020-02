Una ganadora de 'OT' se moja en plena polémica de 'OT 2020': "Ya era hora. Ya era hora"

Las palabras de Javier Portugués, jurado de OT 2020, a Samantha en la gala del pasado domingo siguen trayendo cola en redes sociales.

En la gala de este domingo, Portu fue criticado en redes al comparar la actuación Samantha, aspirante de esta edición, con la de Lorena Gómez, ganadora del concurso en 2006, de la misma canción, Maniac.

Después del aluvión de críticas llegó la disculpa. El jurado ha reconocido que estuvo “muy desafortunado” y ha recalcado que su intención era “poner dos situaciones parecidas” y “hacer una comparativa de la energía que me transmitían ambas”. Unas palabras que ya han sido comentadas por Beth Rodergas, representante de España en Eurovisión en 2003 y concursante de OT.

Ahora ha sido Virginia Maestro, ganadora de OT en 2008, la que ha querido valorar las disculpas de Portu. La artista ha asegurado que desde que estuvo en el programa “no lo he vuelto a ver” por “razones obvias”.

Maestro ha definido lo ocurrido con Samantha como “injusto”: “Me ha tocado la fibra por todas las veces que callé y todos los años que seguí callando”.

En cuanto a las disculpas de Portu, Maestro ha afirmado que “ojalá algún miembro del jurado hubiera hecho ese ejercicio conmigo cuando me tocó a mí vivirlo”. “Todos nos equivocamos, yo la primera. Pero no todos sienten lo que Portu ha escrito, no todos empatizan y hacen examen de conciencia”, ha señalado.

Además, Maestro ha valorado de forma positiva estas palabras: “Me siento agradecida porque con este gesto tan humano le da un nuevo lugar al concursante”.

Y ha sentenciado con un mensaje dirigido a Javier Portugués: “Yo te aplaudo por tu valentía y por sentar un nuevo precedente. Ya era hora. Ya era hora”.