Una hidratante con SPF no es suficiente y otras cosas que debes saber sobre la protección solar

lovelyday12 via Getty Images/iStockphoto

La protección solar es fundamental todo el año pero todavía más en verano. A pesar de que sabemos que el sol hace daño, es el principal factor de envejecimiento y una exposición prolongada puede terminar en un cáncer de piel, la mayoría no se lo aplica como recomiendan los dermatólogos o no opta por buenos fotoprotectores.

Molina acaba de publicar su primer libro, Piel sana, piel bonita , en el que intenta convencer al lector de la necesidad de tener una piel saludable. Entre sus páginas, hay decenas de explicaciones sobre la importancia de la fotoprotección, de la que habla en una charla con El HuffPost que puede resumirse en cinco claves para que el sol no pase factura.

El fotoprotector no es negociable en la rutina facial diaria

A pesar de que para algunas personas la rutina de belleza es un momento de relax y autocuidado, para otras es un infierno. “Siempre digo que la mejor rutina es la que podamos cumplir, y eso suele ser una rutina muy minimalista”, explica Molina para asegurarse de que se cumple. Es rutina minimalista incluye cuatro fases —limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación— y en ella el protector solar es fundamental. La dermatóloga lo deja claro: “La protección en la cara no es negociable. Hay que ponérsela todo el año y con factor 50+”.

Por qué hay que elegir un factor de protección 50+ en el rostro

Una vez que tenemos claro que hay que ponerse fotoprotección en la cara todo el año, llega el momento de elegir el producto. ¿Es necesario utilizar un factor de protección 50+ o con un 30 basta? Molina lo tiene claro y recomienda utilizar 50+ por una cuestión práctica. “Como todos aplicamos mucho menos de lo recomendable, porque se calcula que aplicamos la mitad de lo recomendado, que son dos miligramos por cm2, es mejor 50+. Al final, si tú te aplicas un fotoprotector de 50 pero te aplicas la mitad de la cantidad recomendada, que es lo que hacemos la mayoría, eso equivale a un 25 o un 30, con lo cual no merece la pena empezar por un 30 porque si no te quedas muy corto”, reflexiona la dermatóloga.

Es imprescindible usar un fotoprotector 360

El SPF de las cremas hidratantes o los maquillajes no es suficiente

“No es suficiente, hay que echarse fotoprotector. Los maquillajes llevan pigmentos como el óxido ferroso que nos protegen mucho de la luz azul, por ejemplo, pero no te protegen de otras radiaciones. Yo no me fiaría nunca del SPF de las cremas normales, usaría un fotoprotector que esté diseñado para eso”, sentencia la dermatóloga.