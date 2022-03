Una joven cuenta la cita que tuvo con un chico y ya es historia de Twitter: "Insuperable"

Asi que dormimos (cada uno en una cama porque no olvidemos que es una primera cita), y luego a las 6:30 am yo me voy al gym, dejando un casi desconocido en mi habitacion y con un cepillo d dientes porque pobre HAHAHAHA

“Así que nada fulanito acaba haciendo una presentación en una universidad que no es la suya, en una carrera que no es la suya, y después de haber dormido en una casa que no es la suya. Y la historia finaliza cuando después de clase le he devuelto a Sants, y ya volvió a casa. Pero si me preguntáis primera cita, insuperable”, resume la joven.