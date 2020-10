Una joven escritora denuncia los lamentables mensajes que recibe en Instagram

Más bien todo lo contrario. La joven escritora ha decido denunciar los vergonzosos mensajes que está recibiendo a diario en sus redes sociales. “Mira qué harta estoy de tener que aguantar todos los santos días mensajes de señores diciéndome: ‘¿Me cuentas más cosas sobre ti?’, ‘Espero que la novela esté tan buena como la autora’, etc. Qué cansancio, de verdad”, ha escrito la madrileña, que ha reconocido que también recibe más respuestas con mensajes bonitos.

También ha conseguido en su debut literario situar su primera novela negra, La música de los huesos, como uno de los grandes éxitos en este género de la temporada. Pero en las últimas horas, no ha sido protagonista por sus tuits literarios.

Me levanto y veo esto. Para que veáis que no exagero. Estoy cansada de tener que bloquear a gente así. https://t.co/NGXoOon5fi pic.twitter.com/UeIsCkw6zq

Horas después de publicarlos, Suárez ha recibido otro que también ha decidido mostrar a sus más de 67.000 seguidores. En el texto se lee lo siguiente: “El libro muy recomendable, la autora muy follable”.

Además, también ha tenido tiempo para sentenciar a un tuitero que le reprochaba con esa denuncia solo buscaba que le hicieran caso: “Tengo 67.500 seguidores, 4 hilos virales, un libro publicado que va por la 2ª edición y he hecho más de 50 entrevistas en medios naciones e internacionales. No necesito que me hagas caso, amigo”.

“Y no necesito recibir comentarios calificando mi cuerpo todos los días. Ni yo ni nadie. Y eso es todo, amigos”, ha finalizado.