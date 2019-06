Una joven que buscaba trabajo como niñera arrasa con su respuesta a este mensaje machista en WhatsApp

“La gente no es más gilipollas porque no se entrena”. Así de contundente inició su tuit la usuaria @lakiwi_xx, quien, tras publicar un anuncio en busca de trabajo como niñera, recibió como respuesta un lamentable mensaje machista en WhatsApp.

El autor fue alguien que decía ser “un chico de 22 años de un pueblo cercano” a su localidad que, según explica, estaba “renovando” su anuncio en la misma página de búsqueda de empleo cuando se puso “a mirar un poco” y se encontró con el de nuestra protagonista.

Es entonces cuando le suelta lo siguiente:

“No te imaginas lo fascinado que he quedado con tu belleza. Tienes unos hermosos y profundos, un pelo rojo pasión muy bien cuidado y unos labios carnosos que hacen tu boca irresistible a un beso. Todo ello me ha llamado mucho la atención en ti. Siento que en ti he encontrado a la mujer de mis sueños, a mi ideal de mujer perfecta. Por ello te escribo porque me gustaría muchísimo que me permitas conocerte para compartir bellos momentos. Estoy seguro que nos llevaremos muy bien. Por eso me gustaría pedirte, si no supone para ti un inconveniente, que nos fuésemos conociendo poco a poco para iniciar una bonita amistad”.