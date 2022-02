Una joven se lleva una ovación con su reacción a lo que le pasó al ir a hacerse una analítica

Horas antes de una cirugía, a las 6am, me tenían que sacar sangre. Lo hizo una enfermera experimentada y la lio pardísima, se manchó mi pijama y la cama de sangre. No soy aprensiva, así que no me molestó. Le pregunté cuántas horas llevaba de guardia, me dijo que 10. No juzguemos.