Una joven trans comparte la conversación de WhatsApp cuando intentó que le alquilaran un piso

Bueno pues me he quedado sin un posible piso por ser trans, ¿qué tal vuestro día? Le he puesto lo de la voz porque hablé por teléfono con ella y se la veía un poco confusa a ratos. 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/wxOANvkpEc

La empleada de la agencia se disculpa, pero le niega la posibilidad de alquiler: “Te aseguro que a mí no me importa, el problema es que trabajo con una agencia que me manda estudiantes, generalmente extranjeras y son bastante estrictos en estos aspectos”.

“Por ejemplo no admiten estancias mixtas, solo chicas o chicos en la casa... y me temo que para ellos sí puede ser un problema y no me puedo permitir tener problemas con ellos porque estoy sin trabajo y estoy viviendo de esto”, continúa.

“No sabes cómo lo siento. Pero estoy segura de que enseguida encontrarás. Si no, me lo dices y ves qué podemos hacer”, concluye.

El mensaje de Lara acumula en cuatro días más de 3.500 retuits y 1.800 ‘me gusta’ y muchos han pedido que haga públicos los datos de la agencia. La joven asegura que lo desconoce: “Una chica por twitter me pasó este número, que es el de su casera, y cuando hablé con ella pues me contestó esto”.