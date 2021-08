Una legendaria Teresa Perales gana su 27ª medalla aún estando lesionada

Llegaba entre muchísimas dudas por su lesión en el hombro, incluso ella temió no estar a tiempo, pero sostiene que al llegar a Tokio algo cambió: “Yo tampoco tenía todas conmigo hasta que llegué aquí y probé la piscina. Había un feeling y los entrenadores, el seleccionador estaban confiando... y a todo esto he hecho récord de España estando lesionada. Es para estar muy contenta”.

“Ha sido una lesión complicado con tan maña suerte de que se me luxó el nervio lo que ha ralentizado la recuperación. Pero yo quería venir. Estaba dispuesta a estar aquí y nadar solo con un brazo porque soy deportista paralímpica. Es una lesión provocada por una enfermedad que no puedo controlar, yo quería seguir adelante y el cuerpo me ha acompañado”, ha asegurado tras la competición.

Si algo le ha dolido a Teresa es que ha habido personas que le insinuaron que era mejor no competir si no iba a obtener resultados: “Ha habido muchas lágrimas de dolor, de incomprensión, de impotencia porque no entendía cómo alguien me podía plantear no venir si llevaba cinco años preparándome para esto. Y la lesión no es de riesgo, ya lo he hecho y cuando vuelva me operaré”.

Y confirma que va a estar en París o al menos esa es su intención: “Me encanta competir, el ambiente de equipo, vivir con todos los compañeros. Cómo aplaudimos a los compañeros, yo quiero seguir viviéndolo”.

La ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes demostró que siempre hay que confiar en ella con esta plata en los 50 espalda S5. La zaragozana, de 45 años,se ha sobrepuesto al dolor en su hombro para conquistar su medalla 27 en Juegos Paralímpicos. Perales aguantó y terminó haciéndose con una plata muy especial y con un gran crono, 43.02, nuevo récord de España y una centésima mejor que con el que ganó el oro en 2016. Sólo la china Lu Dong pudo con ella, con nuevo récord del mundo (37.18)

No ha sido la única medalla del día en la piscina ya que la catalana Nuria Marqués ha conquistado la plata en la prueba de cien metros espalda, mismo resultado que en Río de Janeiro. Con las dos preseas, España ya cuenta con 20 en el medallero, 6 de oro, 11 de plata y 3 de bronce.