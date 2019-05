Una madre de Cádiz logra que Mercadona haga algo inesperado por su hija

Inmaculada Guerrero, una madre de El Puerto de Santa María (Cádiz), ha logrado que Mercadona construyera un carro de la compra adaptado para su hija de 10 años, que sufre discapacidad intelectual y movilidad reducida.

Según informa el Diario de Cádiz, la mujer acudía al Mercadona del polígono de Las Salinas con la niña, pero la pequeña se cansaba y se distraía con los productos que se encontraba a su paso, haciendo muy difícil la tarea de hacer la compra.

Por ese motivo, pidió al establecimiento que le adaptaran un carro para niños con movilidad reducida.

“Llegué a pedirles a los trabajadores del supermercado que me partieran uno y que yo le ponía un cojín. En el teléfono de atención al cliente me atendieron maravillosamente y me abrieron un expediente, hasta que hace unos días me llamaron del Mercadona de Las Salinas para decirme que ya había llegado y que lo guardarían hasta que yo lo solicitara”, indica en declaraciones recogidas por el Diario de Cádiz.

En su cuenta de Facebook, Guerrero ha agradecido las gestiones a Mercadona. “Mil gracias por hacernos la vida más fácil”, ha escrito la madre, “feliz” por lo sucedido y agradecida en especial a “Sonia, encargada del Mercadona del polígono de Las Salinas”.