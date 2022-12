Una médica de atención primaria no se calla y reta al Gobierno de Ayuso: "Que vengan..."

“La consejería plantea que trabajemos de forma voluntaria pero, si normalmente tenemos 50 pacientes, eso quiere decir que hacemos todos los días horas extra. No puede ser que esté haciendo eso hasta que me jubile”, ha relatado Sara Ares, médica en un centro de salud madrileño, a la Cadena SER .

Esta profesional ha recordado que representan el primer escalón de la atención y que la falta de financiación y personal repercute luego en los hospitales: “Si atención primaria no funciona, eso termina por repercutir también en las urgencias. Las urgencias de los hospitales han aumentado su tiempo de espera. Ahora mismo en Madrid son entre cuatro y seis horas”.

“Simplemente queremos 10 minutos para tratar a los pacientes. No pedimos la luna”

De hecho, Ares ha contado al citado medio cuál es la situación en su centro: “La semana pasada en mi dirección asistencial faltaban 17. En mi centro de salud faltaban 6 de 17 con bajas indefinidas. Es imposible que entre once hagamos el trabajo de 17”. Y el motivo que les lleva a luchar: “Protestamos porque no podemos dar una atención correcta. Necesitamos más manos, y eso requiere condiciones atractivas”. Además, la profesional destaca que “simplemente queremos 10 minutos para tratar a los pacientes. No pedimos la luna”.