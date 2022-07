Una 'motomami' derrocha carisma: la segunda noche de gloria de Rosalía en Madrid

Como bien canta en G3 N15, “esto no es El Mal Querer”, pero si algo no ha cambiado desde entonces es que los fans siguen completamente entregados al espectáculo de la catalana. Ataviados con trenzas, moños y abanicos para paliar el calor, a las puertas del auditorio madrileño un par de amigos hablaban de “venir siempre a los acontecimientos históricos”.

La cantante ha interactuado con el público pero no siempre ha mirado directamente hacia él. La puesta en escena del Motomami World Tour es minimalista, con una larga pasarela, y un cámara persigue a la cantante por todo el escenario. Es a él a quien mira durante la mayor parte del tiempo. Rosalía no canta solo para los que están en el WiZink, las pantallas son una extensión más del espectáculo y no un recurso para que los que estén al fondo no pierdan detalle. Está producido como si fuera un evento retransmitido en directo por TikTok o stories a través de los móviles de un público que no dejó de grabar, bailar y corear el nombre de la artista. Una motomami tiene carisma.