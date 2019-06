Una mujer denuncia los mensajes de WhatsApp que le envió un trabajador de Domino's Pizza

“Es que reparto ahí y un día te llevé la pizza y quise quedarme con el número para hablarte. Pero eso no sé si puede hacer. Pero bueno, lo hice”, dice el hombre.

“Pues no, no deberías haberlo hecho porque es información privada”, le afea la clienta. “Ya, el deseo. Lo siento si te he molestado”, replica.

La mujer ha expresado en Twitter su temor tras lo sucedido: “Un trabajador de Domino’s ha guardado ilegalmente mi teléfono. Tiene todos mis datos, sabe dónde vivo y conoce mi cara. Asustada es poco. Estoy en puto shock”.

La empresa ha respondido al tuit pidiendo a la clienta que les proporcione más datos por mensaje privado.