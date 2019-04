Una mujer graba a un hombre tocándose frente a ella en un tren de Renfe

Una joven ha denunciado en su cuenta de Twitter que un hombre se ha tocado delante de ella en un tren de Renfe dirección Alcalá de Henares.

“Casi todo el vagón vacío y se sienta delante de mi un cerdo que sin ningún escrúpulo empieza a meneársela. Me he bajado en La Garena del asco y del susto. Hay que aguantar esto? No soy la primera ni seré la última”, ha escrito la tuitera @LoreMichM en su cuenta este jueves por la tarde.

Junto al tuit ha colgado un vídeo en el que se ve perfectamente al hombre tocándose sus partes por encima del pantalón mientras está sentado a pocos centímetros de ella.