Una mujer habla sobre sus ex en Twitter y Ayuso da una respuesta muy a su estilo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pasado Twitter con la respuesta que ha dado a una tuitera que ha recordado una frase que dijo en abril y que está llamada a acompañarla durante toda su trayectoria política.

En una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina, y a pocos días de las elecciones autonómicas, la dirigente del PP afirmó: “En Madrid puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más”.

Este domingo, una tuitera ha vuelto a rescatar la que ya es una de las declaraciones más famosas de Ayuso. “Realmente sorprendente la cantidad de ex que me han felicitado el cumple. Eso sí, no me crucé a ninguno”, ha afirmado en un tuit en el que ha mencionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.