Una mujer recibe 60 años después las cartas de amor de un soldado

JeanUrsula via Getty Images Carta de amor.

La anciana residente en Pennsylvania no pudo evitar emocionarse cuando leyó las cartas e incluso se puso a llorar en una videollamada que realizó con Chelsey. Cookie le explicó que por aquel entonces ella era azafata de vuelo en Nueva York.



El correo databa de 1942, Chelsey suele recoger objetos antiguos para hacerlos llegar a sus dueños y no es la primera vez que hace una labor similar. Sin embargo, siempre recoge pertenencias de más de 100 años, pero esta vez fue una excepción. “Las vi en el rastrillo e inmediatamente supe que eran algo especial”, explicó en medios locales.



Por primera vez, esta joven pudo entregar el objeto a su dueña original y no a sus descendientes. La joven de 28 años ya ha conseguido recoger y devolver 200 pertenencias antiguas a sus dueños o familiares y sus vídeos han conseguido conmocionar a muchos usuarios en TikTok.