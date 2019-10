Una mujer sorprende a Rufián con esta pregunta en 'El Objetivo'

Gabriel Rufián ha sido entrevistado este domingo en El Objetivo de LaSexta, presentado por Ana Pastor, donde un grupo de ciudadanos seleccionados por el programa ha tenido la oportunidad de preguntar al portavoz de ERC en el Congreso.

Como suele ocurrir en estos casos, ha habido preguntas de todo tipo: sobre Cataluña, la vivienda, la monarquía...

Pero la pregunta de Cristina, una mujer de 48 años de Barcelona, ha sorprendido a Rufián, con la introducción que ha hecho a su pregunta.

“Quiero contarle que usted y yo tenemos una historia muy bonita, la cual usted no sabe, y que yo se la voy a explicar”, ha comentado la mujer.

“Ay, ay”, ha reaccionado Rufián intrigado.

“No se ofenda, ¿eh?”, le ha pedido Cristina.

“No, no, me ofendo poco, dese cuenta que yo me apellido Rufián”, ha bromeado.