Una pareja de veinteañeros españoles crea un método que revoluciona el aprovechamiento del agua

“Ese comentario me cambió la vida y, aunque todavía no soy de oro, la empresa marcha bien” gracias entre otros factores a su compañera y socia Cristina Varona, “sin la cual no hubiera podido llevar a cabo esta idea”.



‘Useful Wastes’ tiene sede en Tudela (Navarra) y centro de trabajo en Cartagena (Murcia) y ha recibido diferentes premios y reconocimientos por su labor en I+D en pro de la eficiencia hídrica y el consumo responsable.



“Cada vez es más difícil encontrar personas que se preocupen realmente por el medio ambiente”, se lamenta Martínez, como demuestra la situación del sector del agua donde todavía “es más fácil tirar residuos que asegurarte de no contaminar”.



Aún así, augura un futuro prometedor a España, por ser “pionera” en un sector con posibles mercados como Estados Unidos o Arabia Saudí, “que se abastecen de agua desalada”.



Es una “solución fácil porque el planeta está formado por dos terceras partes de agua, el desierto cada vez está más cerca y cada día llueve menos”, ha concluido.