Una pareja defiende la libertad que hay en Qatar y los colaboradores de 'Espejo Público' no dan crédito

Los colaboradores de Espejo Público no han dado crédito a lo que ha ocurrido durante la entrevista que la presentadora, Susanna Griso , ha hecho este viernes a una pareja que ha defendido la libertad que hay durante el Mundial de Qatar .

En las imágenes se ve a varios ciudadanos de Qatar sin reaccionar a la vestimenta que ella llevaba junto a una bandera de España, pero con la que no respetaba el código establecido en el país.

La pareja ha destacado que en el país asiático hay libertad. “No me dicen nada, cada uno va a lo suyo. Está claro que paso desapercibida” ha explicado la mujer, justo antes de que uno de los tertulianos respondiera.

Diego Revuelta, colaborador de Espejo Público, tuvo que intervenir rápidamente y decir algo importante. “Sabéis que aunque no os esté pasando a vosotros, sí pasa. Sí que ocurre y hay muchas situaciones que hemos visto. Catar sabe que los ojos están puestos en ellos”, ha señalado.

Más dura ha sido Mabel Lozano. La tertuliana ha reconocido que no le dijeron nada porque “lleva una bandera de España, va vestida de fútbol y lleva una cámara”. “Los cataríes tienen un negocio y esto es un gran negocio. ¿Se van a meter con esta chica? No blanqueemos la libertad de las mujeres”, ha añadido.

La pareja ha justificado que estaban en Qatar y los colaboradores no. “Yo no sé qué realidad estás viendo, pero enséñamela porque yo no la veo”, ha razonado Alicia.