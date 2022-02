Una parte de este tuit de Almeida se le está volviendo en contra

Almeida, en el pleno de este martes, ha aprovechado también para responder a todos los que le han criticado por no hablar durante estos días tan movidos: “No quería trasladar ningún mensaje de que mi partido podía tener primacía sobre mis responsabilidades en el Ayuntamiento. Por eso les digo a los madrileños que comparecí el jueves y di todas las explicaciones y que comparezco hoy en este pleno”.

“Parece curioso que cuando hablo no les gusta y cuando no hablo, tampoco. No hay forma de acertar con ustedes”, ha sentenciado durante la sesión del pleno del consistorio madrileño.

Su renuncia ha generado multitud de reacciones al momento. Muchos han aprovechado la frase del tuit de Almeida “dedicarme en exclusiva” para preguntarle si hasta ahora era alcalde a tiempo parcial.

Por ejemplo, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha destacado esa frase: “Almeida dándonos la razón a lo que llevamos años diciendo que en Madrid teníamos un alcalde a tiempo parcial”.