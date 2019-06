Una pastelería pinta la cara con su respuesta al cliente que dejó este comentario en TripAdvisor

La réplica de los propietarios de la pastelería es rotunda. “Jejeje. No somos provincianos, aunque jamás tomaríamos eso como un insulto!!, somos argentinos, y asturianos, y colombianos y lo que toque, y a mucha honra”, comienzan diciendo.

Luego subrayan que es la primera vez en cinco años de negocio que alguien entra “con mascotas camufladas en un carricoche de bebés saltándose los carteles de ‘Prohibido mascotas’ de la puerta...”

“Decirte que ante la sorpresa, se te dijo de manera educada que no podías hacerlo y se te explicó el porqué”, dicen los propietarios que subrayan que podrían denunciar el comentario pero que no lo van a hacer porque “fue una nota de color y no hubo un cliente que no comentara con gracia la situación vivida”. “Así que lo dejaremos y que cada cual saque sus conclusiones”, dice.

En una nota al final, la pastelería subraya que tiene prohibido el ingreso de mascotas por tener un obrador abierto y que se ajustan “a las estrictas Normas de Sanidad Europeas”.

“Somos amantes de los perros, puedes encontrarnos cualquier día de descanso en la Playa San Lorenzo disfrutando con Tyrion, nuestra mascota, cruza de labrador y cocker, al que adoramos, y prefiere correr y nadar que andar en carricoche por cafeterías jejeje”, zanja.