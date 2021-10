Una periodista de TVE le hace LA pregunta a Yolanda Díaz y ella habla más claro que nunca

Yolanda Díaz ha comparecido este martes en rueda de prensa junto al ministro italiano de Trabajo, Andrea Orlando. La vicepresidenta del Gobierno de España ha hablado de la derogación de la reforma laboral del PP y de si, en caso de no poder llevar a cabo esa derogación, se sentiría “cómoda” en el Ejecutivo.

Ha explicado la ministra que lleva desde el 17 de marzo reuniéndose todos los miércoles “con mucho rigor y con mucha discreción” en la mesa de diálogo social y que para ella “lo más importante es que haya diálogo social”.

Díaz ha insistido en que lo importante es que haya “diálogo social” y que va a trabajar en nombre del Gobierno de España “para alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales”.

Para la vicepresidenta “el debate no es de metodología” y ha afirmado que lo importante es que si una limpiadora de hotel trabaja limpiando habitaciones por tres euros tenga claro qué convenio se le va a aplicar.

“Tiene que aprobarse antes de final de año porque es a lo que nos hemos comprometido. No tenga duda y aunque no haya acuerdo sobre los contenidos de la reforma laboral. Estoy segura de que llegaremos a un acuerdo en el seno del Gobierno”, ha señalado.

Ha contado también que es una “firme defensora del gobierno progresista” de España “por una convicción personal, ética y política” y que “no hay alternativa a este Gobierno de coalición”.

Una periodista de TVE le ha preguntado a Díaz que “si finalmente no se produce la derogación” se sentiría “cómoda en ese Gobierno” cuando ella ha hecho “bandera de esa medida”.

“Bueno yo creo que en cuestiones afectivo personales no le interesan a nadie por tanto me la reservo. He de ser clara”, ha dicho en un tono muy claro y muy directo.

Díaz ha proseguido diciendo que lo han remitido a Europa es “mucho más” que la derogación de la reforma laboral del PP y la ha definido como “una reforma muy ambiciosa” ya que “la temporalidad y la precaridad nunca se han abordado en España”.