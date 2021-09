Una periodista hace una simple pregunta a Olona, ésta se va, vuelve y se encara con ella

La diputada de Vox Macarena Olona se ha mostrado completamente indignada con una periodista que le hizo una simple pregunta en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Ha ocurrido después de que un diputado de Vox llamase “bruja” a una del PSOE y el presidente suplente de la Cámara Baja, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le pidiese que abandonase la Cámara. Como éste se ha negado, la sesión se ha suspendido hasta que finalmente el miembro del partido de Abascal ha accedido a retirar sus palabras.

“Quería saber si a usted le parece bien que se llame bruja a una diputada”, le ha dicho la periodista a Olona, que en un primer momento ha pasado caminando sin hacer caso a la pregunta.

Sin embargo, segundos después se ha dado la vuelta y ha acudido a responder visiblemente nerviosa.

″¿Me has hecho la misma pregunta cuando a mí me han agredido en este mismo Congreso de los Diputados llamándome fascista a esta distancia y con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte. No, no, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? ¡Te estoy haciendo una pregunta muy directa! ¡Quiero una contestación!”, ha exigido.

“La periodista soy yo”, ha remarcado la reportera mientras Olona elevaba el tono: ”¡Si o no! ¿No quieres contestarme? Gracias, tu silencio es muy elocuente”.

Olona se refería en sus palabras a un momento que tuvo lugar en junio en el Congreso, cuando María Carvalho Dantas, diputada de ERC en el Congreso, le gritó “fascista” a apenas unos centímetros a la diputada de Vox.