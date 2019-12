Una persona, un voto: la asignatura pendiente de la democracia

Aunque a todos nos resulta francamente familiar la expresión ‘un hombre, un voto’, las fuentes documentales no identifican con facilidad su origen, más allá de un ferviente deseo sufragista. Hay quien sostiene que el líder sindical británico George Howell la pronunció por primera vez en 1880, aunque no hay constancia fehaciente hasta que se esgrimió como argumento legal en el caso Reynolds vs. Sims en 1964, en la Corte Suprema de Estados Unidos.

¡Ah, no! Perdón. Que es que no fue así. Que el voto de dos ciudadanos del mismo país hoy no vale lo mismo… ‘Vaya farsa de democracia’, bramaría un purista, y sí, otros muchos o muchísimos más muy decepcionados y justificadamente indignados le secundarían.

Me gustaría creer que buscaban una solución electoral más proporcional (que no justa ni igualitaria, ojo), donde las provincias más despobladas tuvieran representación parlamentaria… Bueno, digamos que lo compro a medias, porque en todas las democracias occidentales existe una cámara (el Senado, en España) que representa a los distintos territorios nacionales, de forma que pueda equilibrarse el peso de las distintas sensibilidades de una nación.

Pero me da que no era eso lo que rondaba sus cabezas. Pensaban única y exclusivamente en términos de poder, siguiendo la deriva del empoderamiento de las minorías, que hace que unos pocos puedan decidir por hasta tres de otros ciudadanos del mismo país. Si no, ¿cómo es posible que el voto de un español que vive en Soria valga tres veces más que el de uno que vive en Madrid? Y, no, no es cachondeo. Para empezar porque no tiene nada de gracioso, más bien de lamentable y patético. En España, una democracia del primer mundo, tu voto no vale lo mismo que el mío en función de donde estés empadronado.

Personalmente me parece aberrante y una burla descarada y desconsiderada al conjunto de la sociedad. Considero que es un fraude a la igualdad básica de las personas, pilar fundamental de las sociedades democráticas. Si todos somos iguales, lo somos para todo, no sólo según la ocasión, el motivo, el estatus o la geografía. Es una perversión del sistema que toleramos, porque hace tiempo que decidimos rendirnos frente a ese Estado todopoderoso que hace tiempo dejó de velar por el bienestar de los ciudadanos para alimentarse de nuestra desidia y engordar a nuestra costa.

