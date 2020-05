Una perspectiva alentadora para los 'influencers' y el 'branded content' en tiempos de incertidumbre

Photo by chuttersnap on Unsplash.

El inicio del 2020 apuntaba a un excelente comienzo del año, y los Q1 no podían ser más prometedores tanto para especialistas en marketing, como para los archiconocidos influencers. Con muchos eventos teniendo lugar este año, incluyendo las Olimpiadas en Tokio, fashion weeks por todo el mundo y festivales de música como Coachella siendo cancelados o pospuestos, pudimos ver una afluencia de dinero trasladado a final de año o siendo usado de otras maneras más innovadoras. Al menos hasta que pudiésemos entender o averiguar cómo iba a ser esta nueva “normalidad” per se.

Es oficial. Todos estaremos de acuerdo si decimos que en 2020 la cosa no ha ido bien. Con muchos países en medio de un bloqueo total o cerrando el comercio no esencial, no cabe duda que para muchos de nosotros los próximos meses tampoco parecen muy prometedores. Pero siempre hay luz al final del túnel .

No estamos yendo a través de un camino de rosas , y eso es algo que tenemos que tener en mente, ya que todos estamos en el mismo barco. Ser realista sobre lo que está ocurriendo ha sido clave en todos los éxitos que he podido ver en redes sociales. Si puedes aportar algo de valor y alegrar el día a alguien, entonces estarás alcanzando lo que se pretende lograr en este momento.

Y aquí es cuando ser un marketer entra en juego . Me dediqué durante unas semanas a analizar todo el ecosistema del influencer marketing para identificar fuertes tendencias que han resultado ser exitosas y han tenido además un impacto positivo, y las he reunido todas en una lista.

Lo primero que te diría es: NO te preocupes. La finalidad de este artículo no es inducir al pánico, sino intentar, como dije anteriormente, aportar algo de luz al final del túnel.

Hoy en día, ya no nos hace falta demostrar que las redes sociales son una herramienta muy potente para cualquier marca que se precie — puesto que sería negar lo innegable. Trabajar con influencers que representan el ethos de tu marca para así promocionar tus productos, ha sido una estrategia inteligente y robusta que hasta la fecha no ha demostrado signos de desaceleración. Como resultado, durante los últimos dos años las grandes empresas han duplicado el número de creadores que activan por campaña.

Cuando trato de no estar influenciado por mis propios pensamientos u opiniones, puesto que no soy un influencer como tal, el mejor enfoque que uno puede tomar es el de escuchar a las diferentes voces de los especialistas en el mercado , quienes pueden proporcionar la mejor visión en cuanto a lo que están experimentando personalmente y, sobre todo, previendo.

Por último, tengo que hacer énfasis sobre uno de mis lugares favoritos de Nueva York , Public Records. El local de música y el café de Brooklyn puso rápidamente disponible su tienda de artículos y su canal de televisión que retransmite las 24 horas, Public Access, para mantenerse en contacto con la comunidad durante el cierre. Public Access es un canal de retransmisión comunitaria creado para servir como un medio de comunicación y expresión en respuesta al estado actual del mundo. Por nombrar algunos ejemplos , disfrutarás de viejos vídeos de surf, bandas sonoras ambientales meditativas, series sobre baile y actuaciones sorpresa de diferentes artistas. Estoy segura de que todos volveremos pronto allí, para cenar y bailar en nuestro lugar favorito.

¿Cómo has hecho frente al Covid-19?

Tengo lo que llamaría, “mis tres M’s principales”: mentalidad, música y movimiento.

Mentalidad: mantengo una mentalidad de gratitud y fortaleza con un enfoque en el “ahora”. También he notado que estoy invirtiendo más atención en centrarme solamente en una cosa, en lugar de tratar de completar varias tareas a la vez. Para cada momento, da el 100% (es decir, cuando entrenas, trabajas en proyectos, pasas tiempo con familia, amigos, etc.).

Música: es algo con lo que todos nos podemos identificar: nuestro lenguaje universal. Para los amigos que me conocen, tiendo a tener siempre de fondo alguna canción de música latina. Ahora mismo, estoy escuchando una gran cantidad de bossa nova de los años 60 y 70, como Gal Costa, Stan Getz y Jorge Ben Jor. J Balvin’s, Colores y Bad Bunny’s YHLQMDLG también se repiten todo el tiempo, especialmente cuando salgo a correr o estoy entrenando en casa. También he disfrutado muchas de las listas de reproducción de Spotify de mis amigos. Aquí dejo una mía, que espero que os guste: Sobremesa I

Movimiento: mantenlo de forma constante , aunque sea un poco, siempre ayuda mucho. Ya sea yoga, una clase de HIIT o una carrera larga, me mantengo activa durante al menos 45 minutos al día. El objetivo no es complicar demasiado tu entrenamiento y si necesitas descansar, hazlo. Algunos de mis entrenamientos favoritos son de Variis by Equinox. Anoto todas mis carreras con adidas Runtastic. Después de todo, “el mundo es movimiento, y no puedes ser estacionario en tu actitud hacia algo que se está moviendo”, tal y como dijo Henri Cartier-Bresson.