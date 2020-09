Una perversa confusión

Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España (PCE) hacía constantes llamamientos a la cordura, como cuando advertía contra la ‘extemporánea’ reivindicación republicana: “Si en las condiciones concretas de España –decía– pusiéramos sobre el tapete la cuestión de la república, correríamos a una aventura catastrófica, en la que, a buen seguro, no obtendríamos la república, pero perderíamos la democracia”. La decisión de poner a modo de tapete la bandera roja y gualda – naturalmente, desprovista del escudo con el pollo frito– sobre una mesa en su primera gran rueda de prensa ilustraba y deja el recuerdo de algunas de aquellas ‘condiciones concretas’.

Y el Polisario, por su parte, de matriz argelina en su mayor parte también, le hacía el juego a Marruecos, queriéndole hacer la guerra, con sus secuestros y sus asesinatos de pacíficos pescadores isleños. Y luego estaba el Grapo, los nacionalismos ambiguos y los que no lo eran… Un infierno. Caminábamos en el filo del abismo.

“Parecía una diabólica conjunción de planetas, de esas que en la antigüedad se interpretaban como anuncios del fin del mundo, o de terribles tragedias…”. Este párrafo encabeza el capítulo XXI del libro El 68 y la larga Transición (Editorial IDEA, 2018), del que he extraído además otros muchos datos y frases.

Actuó ipso facto con firmeza: hubo traslados masivos, destituciones de mandos y expedientes y una fuerte reacción interna en las fuerzas de seguridad. Poco a poco el ministro fue haciéndose respetar. ETA quería militarizar el conflicto; pero el Estado no cayó en la trampa. Al contrario: también Martín Villa creó la primera unidad antiterrorista especializada. Su objetivo, no hay que olvidarlo, era el de Suárez y el de los partidos pre-constitucionalistas que estaban dando un ejemplo al mundo de cómo se puede pasar civilizadamente desde una dictadura plena a una democracia plena gracias a varias decisiones excepcionales, pero sobre todo a dos, de unidad democrática ante el peligro: los Acuerdos de La Moncloa y el consenso para sacar adelante una Constitución a la europea que incluía una monarquía parlamentaria.

La tarea era titánica. Había un bloque enemigo, que aunque fue superado y derrotado, técnicamente no ha sido aún aniquilado, políticamente hablando, claro. Ha dejado sus herederos, y otros que aún no siéndolo y perteneciendo incluso a dos extremos diferentes al final se unen en un mismo afán sectario, populista y radical. Vox y Podemos son ‘antisistemas’ frente al sistema vigente, están en contra del Régimen del 78, aunque sea por diferentes motivos, y trabajan para ello. No resulta extraño, pues, que Pablo Iglesias apoye en las redes la denuncia presentada por la vía de la ‘justicia universal’ ante la jueza argentina Salvini contra uno de los más destacados hacedores o facilitadores de aquél tránsito por un supuesto delito de ‘lesa humanidad’ y hasta de genocidio. Sin embargo, sí resultan extraños algunos silencios y miradas de medio lado, como la de Pedro Sánchez y otros.

La acusación, fundada en una docena de muertes violentas ocurridas entre 1976 y 1978 cometidas por policías, guardias civiles o la extrema derecha, algunas cuando el acusado no era responsable de Interior, se enmarca, aunque no sea este su propósito inicial, en la estrategia de la deslegitimación del sistema político que arranca de la Transición, que Dios o quien corresponda guarde muchos años.

Una conjunción de fuerzas diabólicas trataba de impedir la democracia y de auspiciar, en cambio, un levantamiento militar ‘salvador de España’. El terrorismo etarra, y el de los grapos, y el de la extrema derecha… Un desfile constante de ataúdes envueltos en la bandera nacional.

Dos eran los personajes más odiados por el ‘búnker’: el teniente general Gutiérrez Mellado y el ministro del Interior, Martín Villa, aparte de Adolfo Suárez, el ‘traidor’ por antonomasia para la ‘caverna’, y de todos los demás constructores de la paz y la democracia. Ambos eran abucheados por muchos de sus subordinados.

Ya en ese 1978, Martín Villa ordenó cambiar el uniforme de la Policía Armada, brazo represor del franquismo, con una temible unidad a caballo con largas y duras porras empleadas al estilo medieval, por cierto, a la vez que creaba el Cuerpo de Policía Nacional con nuevos reglamentos. Del gris plomo se pasó al color marrón. Se podía haber elegido el azul marino universal, pero se optó por uno más rompedor con el pasado. La cosa, naturalmente, no se quedó solo en el cambio estético.