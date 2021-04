Una escritora muestra la que ha liado una profesora y esta le responde indignada

“Que la mejor o peor nota de lxs alumnxs dependa de si ese día estoy más o menos cansada como para meterme a la carpeta para responder, o que dependa de si he tenido un buen día, de si he terminado todas mis responsabilidades pronto, me parece tan injusto para ellxs como para mí”, lamenta Miguel en una reflexión sobre el episodio.

Su texto generó bastantes reacciones de apoyo y también la respuesta airada de la profesora que había encomendado a sus alumnos la tarea de escribir a la autora. Este es el mensaje de la educadora, que también ha compartido Luna Miguel:

“Buenas noches solo te escribo para decirte que te han llegado algunos mensajes de mis alumnos, perdona si te han molestado. Lo han hecho porque hoy en clase hemos visto tu poesía entre otros autores y como actividad tenían que indagar en vuestro perfil, leer, comentar, etc y les he sugerido en plan irónico que si conseguían vuestra respuesta tendrían un plus. Ellos ya son responsables de hacer su trabajo, no pretendería que dependiese de ti algo tan importante como la nota de un Bachillerato. Gracias de todas formas por tu No acercamiento a los lectores”, se lee en el mensaje.